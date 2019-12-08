Общество
РБКСиноптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.
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Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Происшествия
С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Энергетика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Общество
ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников
Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Армия и оружие
Школьников Североморска приняли в юнармейцы
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Гаджеты
TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.