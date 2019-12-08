Общество

РБКРБКСиноптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.
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Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

РБК09:49

Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

Телеканал 360°10:38

«Мороз и солнце». Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима

Life.ru10:24

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

URA.Ru11:59

Синоптики пообещали москвичам похолодание

News.ru09:10

Зима уступила осени: Синоптики дали мокрый прогноз на ближайшие дни

Царьград08:59

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

РИА Новости08:26
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Политика

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
RT на русском 14:41
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»

ТАСС Спорт 13:21
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
Политика

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
РИА Новости 06:33
Происшествия

С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Газета.Ru 12:11
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 05:19
Политика

Порошенко закидали яйцами на майдане

После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Газета.Ru 12:24
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Политика

Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Известия 12:49
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС 15:09
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru 10:38
Энергетика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Общество

ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
РБК 14:49
Армия и оружие

Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 06 декабря в 07:09
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Gazeta.SPb вчера в 14:48
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
Политика

Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru 09:03
Политика

Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных

По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
REGNUM вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати

Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Актуальные Новости 06:09
Армия и оружие

Школьников Североморска приняли в юнармейцы

Мурманский вестник 07:37
Здоровье

Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Известия 04 декабря в 22:08
Происшествия

Школьница в Перми убила отчима, защищая бабушку и подруг

РЕН ТВ 05:17
Авто

Перечислены самые популярные марки автомобилей в России

По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Уфимские Заметки 09:40
Гаджеты

TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году

Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
REGNUM вчера в 06:25
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
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