С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

Политика В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

Происшествия С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.

Политика Порошенко закидали яйцами на майдане После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

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Общество ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.

Политика Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.