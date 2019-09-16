Общество
РБКСиноптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее жители столицы пережили две волны осеннего потепления — с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.
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с чего всё началось
Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости05:55
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