Общество

РБКРБКСиноптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве

На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее жители столицы пережили две волны осеннего потепления — с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.
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Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве

Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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BFM.ru04:45

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РБК05:30

Названо время прихода третьего бабьего лета

Национальная служба новостей04:53

Вернется ли в Москву «бабье лето»?

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Повторная экспертиза признала виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге трезвым

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