Общество
ИзвестияСиноптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Отмечается, что на европейской территории страны до середины месяца сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
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"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте центра.РИА Новости07:19
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Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Армия и оружие
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Политика
BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел
Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Калининграде
Новый Калининград Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:106 уступили греческому "Панатинаикосу" в матче Евролиги, который прошел 3 января в калининградском спорткомплексе "Янтарный", передает корреспондент "Нового Калининграда".
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Технологии
В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Армия и оружие
Иранский дипломат приравнял убийство Сулеймани к началу войны
Twitter / @ raveenaujmaya Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР, можно приравнять к началу войны.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем трогательным фото
Певица Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем.
Киберспорт
Valve назвала дату премьеры фильма True Sight — The International 2019
Фильм True Sight о финале The International 2019 будет показан 28 января 2020 года. Премьера состоится в Берлине в кинотеатре «Babylon».
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Экономика
Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области
Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.