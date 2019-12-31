с чего всё началось

Отмечается, что на европейской территории страны до середины месяца сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

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