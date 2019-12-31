Общество

ИзвестияИзвестияСиноптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Отмечается, что на европейской территории страны до середины месяца сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
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"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте
 центра.
РИА Новости07:19

Подробнее о событии

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Известия19:33

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе

РИА Новости07:19

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

Газета.Ru15:15

Синоптики спрогнозировали аномальную погоду в январе

РБК14:18

Россиянам предсказали аномальную погоду в январе

Взгляд.ру09:34

Россиян ждет аномальная погода в январе

Комсомольская правда08:07

Россиянам спрогнозировали аномально теплый январь

Lenta.ru18:06
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Происшествия

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
Армия и оружие

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Вести.Ru 20:23
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Политика

BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
РЕН ТВ 20:35
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Калининграде

Новый Калининград Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:106 уступили греческому "Панатинаикосу" в матче Евролиги, который прошел 3 января в калининградском спорткомплексе "Янтарный", передает корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru 14:52
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру вчера в 02:19
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Технологии

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 20:35
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
Армия и оружие

Иранский дипломат приравнял убийство Сулеймани к началу войны

Twitter / @ raveenaujmaya Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР, можно приравнять к началу войны.
РЕН ТВ 20:23
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

Вести.Ru 04:28
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт 04:20
Спорт

Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

РИА Новости 15:13
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем трогательным фото

Певица Глюкоза подтвердила свое воссоединение с мужем.
OAnews 02:38
Киберспорт

Valve назвала дату премьеры фильма True Sight — The International 2019

Фильм True Sight о финале The International 2019 будет показан 28 января 2020 года. Премьера состоится в Берлине в кинотеатре «Babylon».
CyberSport.ru 18:03
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Экономика

Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области

Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:50
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
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