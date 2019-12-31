Общество

Газета.RuГазета.RuСиноптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января. Отмечается, что в ближайшие дни в Центральной России ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами.
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с чего всё началось
"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте
 центра.
РИА Новости07:19

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Синоптики пообещали россиянам аномально теплую погоду в январе

URA.Ru16:08

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

Газета.Ru15:15

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

РИА Новости07:19

Россиянам предсказали аномальную погоду в январе

Взгляд.ру09:34

Россиян ждет аномальная погода в январе

Комсомольская правда08:07

Синоптики предсказали россиянам температурные «качели»

News.ru07:55

Синоптики спрогнозировали аномальную погоду в январе

РБК14:18
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Технологии

Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
iXBT.com 11:58
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru вчера в 03:43
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Sport.ru 07:29
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Политика

Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 10:02
Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Газета.Ru 16:59
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Piter.tv 01 января в 06:03
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Lenta.ru 10:03
Наука

Красота среди бегущих

Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Индикатор 31.12.19 в 14:49
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Наука

Как изменялись плавники рыб незадолго до перехода животных на сушу

Модели показали, что плавники этих животных были упрощены, а общий размер сети плавников был меньше, чем у их предшественников.
Машины и Механизмы 08:13
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

StarHit.ru 15:30
Хоккей

СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Телеканал Санкт-Петербург 14:03
Армия и оружие

Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани

Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Красная весна 04:45
Спорт

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Единоборства

Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

Sport.ru 13:14
Политика

Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости 01 января в 21:41
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Космос

Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики

Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода.
Pravda.Ru 05:57
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
Армия и оружие

Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани

Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
Военное обозрение 08:51
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03:34
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей

Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.
Культуромания 31.12.19 в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
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