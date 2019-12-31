с чего всё началось

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января. Отмечается, что в ближайшие дни в Центральной России ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами.

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

Технологии Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Армия и оружие В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Наука Красота среди бегущих Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.

Армия и оружие Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Космос Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.