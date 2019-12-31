Общество
Газета.RuСиноптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января. Отмечается, что в ближайшие дни в Центральной России ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами.
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с чего всё началось
"Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток", — сообщается на сайте центра.РИА Новости07:19
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Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба
Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Путин назвал Макрону возможные риски из-за убийства иранского генерала
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном операцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Наука
Как изменялись плавники рыб незадолго до перехода животных на сушу
Модели показали, что плавники этих животных были упрощены, а общий размер сети плавников был меньше, чем у их предшественников.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет
Хоккей
СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»
Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Армия и оружие
Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани
Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Спорт
Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Политика
Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию
Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Космос
Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики
Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Армия и оружие
Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани
Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей
Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.