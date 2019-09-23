На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В скором будущем в Ростовской области потеплеет. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, к концу недели воздух прогреется до 20 градусов тепла. По информации синоптиков, потепление начнётся 27 сентября.

Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето

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