Общество
REGNUMСиноптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето
В скором будущем в Ростовской области потеплеет. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, к концу недели воздух прогреется до 20 градусов тепла. По информации синоптиков, потепление начнётся 27 сентября.
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с чего всё началось
На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Телеканал 360°05:32
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День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
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В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
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«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
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