Правительственные силы в Сирии перебросили к линии фронта в провинции Идлиб 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б». Видео, на котором запечатлена колонна сирийских войск, перевозящая вооружение, опубликовало агентство Ruptly на своем YouTube-канале.

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

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