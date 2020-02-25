Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Правительственные силы в Сирии перебросили к линии фронта в провинции Идлиб 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б». Видео, на котором запечатлена колонна сирийских войск, перевозящая вооружение, опубликовало агентство Ruptly на своем YouTube-канале.
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Сирийская армия перебросилиа российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

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Видео: сирийцы перебросили гаубицы «Мста-Б» к линии фронта в Идлибе

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