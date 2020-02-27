Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По его информации, оппозиционные силы, поздно вечером пробились в город.
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Источник: сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

ТАСС02:41

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК03:12

Военный источник опроверг сообщения о возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в провинции Идлиб

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Опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе

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В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков

РИА Новости03:41

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru00:52
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Назван представитель России на «Евровидении-2020»

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Благодаря «Громам» беспилотники смогут уничтожать и объекты противника в оперативной глубине, в том числе позиции ракет средней и меньшей дальности, пояснил эксперт.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выплатах российским ветеранам ко Дню Победы.
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Курс евро поднялся выше 72 рублей

Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
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Политика

Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым

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Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.
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Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
ТАСС 04:35
Игры

Разработчики переделают интерфейс и управление Diablo IV

Разработчики игры заявили, что по просьбам игроков они изменят не только управление, но и интерфейс Diablo IV, сделав его еще более мрачным.
Faktom 02:12
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
YA62.ru 01:30
Политика

Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
РБК 01:53
Кино

Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети

"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.
Газета Metro 25 февраля в 04:32
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
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Шоу-бизнес

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Оксана Самойлова показала себя на пятый день после родов.
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В конце прошлого года Stardew Valley получила крупное обновление, которое добавило в игру сотни новых предметов, внесло изменения в геймплей, улучшило производительность и исправило множество багов.
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В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
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Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
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Общество

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Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд

Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
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Происшествия

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
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Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Интерфакс 02:35
Политика

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
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Родители сообщили о деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

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Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

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В камере Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили серьезные проблемы

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Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
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