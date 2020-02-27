Армия и оружие
Lenta.ruСирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По его информации, оппозиционные силы, поздно вечером пробились в город.
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Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
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Песков заявил о выплатах всем ветеранам к 75-летию Победы
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выплатах российским ветеранам ко Дню Победы.
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Курс евро поднялся выше 72 рублей
Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
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Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
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Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
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Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
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Общество
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Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Политика
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США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
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