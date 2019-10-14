Армия и оружие

ТрудТрудСирийцы забросали американских военных камнями и помидорами

Жители сирийского города Камышлы на северо-востоке страны выразили свое отношение к эвакуации американских военнослужащих, забросав их камнями и помидорами.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало
 видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.
РИА Новости13:07

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СМИ: в Сирии американских военных забросали камнями и помидорами

ТАСС12:36

В Сирии американских военных забросали помидорами

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