Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСирийцы забросали камнями колонну Америки

Радиостанция Sham FM сообщила, что жители деревни Аль-Кузлия в Сирии не пустили колонну американских войск. Состоящую из семи бронемашин закидали камнями и вынудили отступить. Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
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В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM10:11

Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США

Комсомольская правда09:01

СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

РИА Новости05:34

В Сирии снова забросали камнями американских военных

Московский Комсомолец08:00

Жители деревни в Сирии забросали камнями колонну войск США

РЕН ТВ07:50

В Сирии жители деревни преградили дорогу американской военной колонне

News.ru07:17

Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Lenta.ru09:00
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Хоккеисты казанского "Ак Барса" первыми из клубов Восточной конференции вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв в четырех матчах нижнекамский "Нефтехимик".
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«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

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На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
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Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
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Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол

Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
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Месси обошел Роналду в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг

В матче 27-го тура испанской Примеры игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота "Реал Сосьедад".
Газета.Ru 08:20
Футбол

«Сочи» обыграл «Урал». Заболотный сделал голевую передачу

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт».
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Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

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Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Экономика

Счетная палата усомнилась в планах по снижению уровня бедности россиян

Не все инструменты господдержки ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, говорится в заключении Счетной палаты Реализации социальных мер из послания президента может не хватить для снижения бедности в 2020 года до уровня 10,8%, говорится в заключении Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
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Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram

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Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Общество

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В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

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Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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В 2019 году глобальные продажи G-Class увеличились на 60% до 35 тысяч единиц, превзойдя рекорд 2017 года на 22 000 экземпляров.
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Changan представил новый кроссовер Uni-T

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Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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МСП Банк планирует профинансировать более 10 франшиз ПИК до конца года

МСП Банк до конца года может профинансировать более 10 франшиз крупнейшего девелопера России ГК ПИК на сумму не менее 10 миллиардов рублей, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе банка.
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Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором

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Решена загадка гигантских «ватных» планет

Что происходит 04 марта в 18:02
Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
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Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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