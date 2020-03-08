Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийцы забросали камнями колонну войск США

Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Step News Agency. В связи с этим военным США пришлось развернуться и найти другой путь.
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Жители деревни в Сирии забросали камнями колонну войск США

РЕН ТВ07:50

Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США

Комсомольская правда09:01

Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Lenta.ru09:00

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Московский Комсомолец08:00

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News.ru07:17

СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

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