Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Step News Agency. В связи с этим военным США пришлось развернуться и найти другой путь.

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