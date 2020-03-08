Армия и оружие
Lenta.ruСирийцы забросали камнями колонну войск США
Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Step News Agency. В связи с этим военным США пришлось развернуться и найти другой путь.
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Появилось видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
В интернете появилось видео с учений дальних противолодочных самолетов Ту-142 ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном.
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Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4
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Биатлон
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