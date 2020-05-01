Армия и оружие
News.ruСирийская ПВО отразила атаки Израиля
Сведений о пострадавших в результате атаки нет, передаёт агентство SANA. Как писал NEWS.ru ранее, 27 апреля 2020 года расчёты противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска. Атака с воздуха велась со стороны Ливана.
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Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
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РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Помпео: США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына
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30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
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Пострадавший в беседе с "ЮграРRО" рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
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Министр в Саратове уволился после скандала с масками по 425 рублей
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Телеканал 360° вчера в 13:01
Армия и оружие
В Польше на учениях птица сбила летящую в танк американскую ракету
В Сети появилось видео, как на военных учениях в Польше птица сбивает противотанковую ракету, пущенную в цель.
Южный Федеральный вчера в 02:32
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
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Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
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В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина
Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
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Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
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Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года
Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
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Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
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Sony снизила стоимость PlayStation Plus в России
Два месяца назад Sony объявила о скором изменении российских цен на PlayStation Plus в связи с «рыночными условиями».
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