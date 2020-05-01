Армия и оружие

News.ruNews.ruСирийская ПВО отразила атаки Израиля

Сведений о пострадавших в результате атаки нет, передаёт агентство SANA. Как писал NEWS.ru ранее, 27 апреля 2020 года расчёты противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в районе Дамаска. Атака с воздуха велась со стороны Ливана.
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SANA сообщило об ударах по позициям сирийской армии со стороны Израиля

РБКвчера в 20:32

Возле сирийского Хомса произошло несколько взрывов — СМИ

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Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударе по Сирии

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В пресс-службе армии Израиля не стали комментировать информацию об ударе в Сирии

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Израиль проигнорировал обвинения в ракетном ударе по Сирии

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Сирия отразила удары израильских вертолетов

Известиявчера в 18:58

Израильские вертолеты атаковали территорию Сирии

Вести.Ruвчера в 18:26
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Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
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Здоровье

В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека

На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
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Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Политика

Помпео: США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына

Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что внезапное исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына является более чем странным.
Live24 06:54
1
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Политика

Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

Пострадавший в беседе с "ЮграРRО" рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
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Киберспорт

Valve перенесла юбилейный The International на следующий год

3DNews 05:50
Общество

Министр в Саратове уволился после скандала с масками по 425 рублей

Министр и руководитель аппарата главы Саратовской области Олеся Горячева на фоне скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей подала в отставку, сообщается на сайте правительства региона.
Телеканал 360° вчера в 13:01
2,6K
Армия и оружие

В Польше на учениях птица сбила летящую в танк американскую ракету

В Сети появилось видео, как на военных учениях в Польше птица сбивает противотанковую ракету, пущенную в цель.
Южный Федеральный вчера в 02:32
103
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,6K
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина за его прошлогодний пост в соцсетях.
News.ru 04:55
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Происшествия

В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
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Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей

Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего пациента.
Live24 вчера в 02:05
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Гаджеты

Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 29 апреля в 09:55
Здоровье

Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
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Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
Слово и Дело 02:26
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Экономика

Sony снизила стоимость PlayStation Plus в России

Два месяца назад Sony объявила о скором изменении российских цен на PlayStation Plus в связи с «рыночными условиями».
Игромания.ру 07:29
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