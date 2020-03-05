Армия и оружие
КоммерсантъСирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции. До этого армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель F-16 на северо-западе страны с помощью зенитно-ракетного комплекса С-200.
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