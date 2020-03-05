Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции. До этого армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель F-16 на северо-западе страны с помощью зенитно-ракетного комплекса С-200.
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СМИ сообщили об отражении сирийской армией ракетных ударов Израиля

РБК19:29

СМИ: сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки

ТАСС19:24

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

РИА Новости19:02

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

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Известия19:16

СМИ: ПВО САР отражают ракетную атаку Израиля в провинции Кунейтра

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Сирия сообщила об ударах Израиля по своей территории

Интерфакс18:56
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
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В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
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Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным должна обеспечить прекращение огня в Идлибе.
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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

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Fiat официально представил новый электрокар 500e

Компания Fiat официально представила свою миниатюрную новинку - новую версию электрического сити-кара 500e.
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Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
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Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

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Рада одобрила участие зарубежных военных в учениях на Украине

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Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики

Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
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ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Прямое влияние коронавируса COVID-19 на российскую экономику минимальное, сказала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
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Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
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