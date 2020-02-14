Армия и оружие
КоммерсантъПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по Дамаску, сообщает агентство SANA. По данным The Jerusalem Post, ракетные удары нанесли самолеты ВВС Израиля.
Читать в источнике
Оценить397
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Финансы
Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России
Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России Поправки к закону о бюджете на 2020–2022 годы утверждены вчера правительством.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Культура
Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Политика
Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Здоровье
В курганских школах продлили карантин
До 19 февраля в школах Курганской области продлен карантин.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Политика
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
Минздрав проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.