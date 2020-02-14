Что снижает эффективность противовоздушной обороны Сирии, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок. Счет ракетно-авиационных ударов ВВС Израиля по объектам на территории Сирии идет уже на многие сотни. Как правило, потерь со стороны вооруженных сил еврейского государства нет.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Политика Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе» Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Политика Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Кино Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.

Политика В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции Сегодняшнее распоряжение президента об организации подготовки проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию дало старт подготовке к информационной кампании.

Футбол Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».