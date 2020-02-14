Армия и оружие
Газета.RuСирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Что снижает эффективность противовоздушной обороны Сирии, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок. Счет ракетно-авиационных ударов ВВС Израиля по объектам на территории Сирии идет уже на многие сотни. Как правило, потерь со стороны вооруженных сил еврейского государства нет.
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