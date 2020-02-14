Армия и оружие
REGNUMСирийская система ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску
Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередной ракетный удар, нанесенный по Дамаску. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По предварительным данным, ракетный удар в очередной раз был нанесен Израилем.
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Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центральной избирательной комиссии.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Здоровье
Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе
Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Инстаграм фотографии с тренировки по грэпплингу.
Происшествия
Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку
Политика
В США опасаются утраты эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире
Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Здоровье
Названы 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Употреблять капусту стоит не менее двух раз в неделю. На здоровье поджелудочной негативно влияют вредные привычки, в частности, курение.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Спорт
Непряева и Йохауг пробегут гонку на 10 км в рамках «Ски Тура»
Автоспорт
Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли
Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек
В Китае число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 1,5 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Политика
Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»
Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.