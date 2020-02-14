Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередной ракетный удар, нанесенный по Дамаску. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По предварительным данным, ракетный удар в очередной раз был нанесен Израилем.

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