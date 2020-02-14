Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская система ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередной ракетный удар, нанесенный по Дамаску. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По предварительным данным, ракетный удар в очередной раз был нанесен Израилем.
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Сирийская система ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску

REGNUM00:10

Отражение сирийской системой ПВО удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости13 февраля в 21:45

Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

РБКвчера в 01:14

Израиль отказался комментировать удары по Дамаску

Московский Комсомолецвчера в 00:57

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ruвчера в 13:43

СМИ: По Дамаску нанесён ракетный удар

RT на русском13 февраля в 17:18

СМИ: сирийские военные отразили ракетный удар по Дамаску

ТАСС13 февраля в 17:06
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 20:18
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центральной избирательной комиссии.
RT на русском вчера в 11:02
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости вчера в 14:53
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa 12 февраля в 06:35
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 12 февраля в 05:16
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Lisa.ru вчера в 14:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Инстаграм фотографии с тренировки по грэпплингу.
Лезги газет вчера в 22:50
Происшествия

Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку

Интерфакс - Россия вчера в 10:11
Политика

В США опасаются утраты эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политическая Экспертиза вчера в 11:59
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Здоровье

Названы 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Употреблять капусту стоит не менее двух раз в неделю. На здоровье поджелудочной негативно влияют вредные привычки, в частности, курение.
Волгоградская правда 00:32
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут гонку на 10 км в рамках «Ски Тура»

Нева Спорт вчера в 20:27
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек

В Китае число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 1,5 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Взгляд.ру вчера в 20:19
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
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