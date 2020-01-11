Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.
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Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

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Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
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Учеными получены свидетельства вулканической активности на Венере

Для воссоздания модели химических реакций, происходящих на Венере с минералами, и происходящих изменений во времени, ученые, представляющие Ассоциацию университетских космических исследований, воспроизвели лабораторную эмуляцию горячей и едкой атмосферы планеты.
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В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка

В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:57
Армия и оружие

Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
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Экономика

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
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Здоровье

Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты

Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущеное молоко, следует из материалов Роскачества.
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Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
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Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
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Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания корью в Якутске не выявлено

Новых случаев заболевания корью на территории столицы республики не зарегистрировано.
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Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию

По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов.
Lenta.ru 25 января в 08:16
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