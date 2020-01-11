Армия и оружие
REGNUMСирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.
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Олег Блохин с передовых позиций: В том, что Маарэт-ан-Нуман будет взят в ближайшие дни, уже нет никаких сомнений
Новостной фронтвчера в 15:55
Дамаск продолжает громить террористов в Алеппо, спасая мирных жителей Сирии
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
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В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
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Обнаружены опасные для людей грибковые облака
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Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее
Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Космос
Учеными получены свидетельства вулканической активности на Венере
Для воссоздания модели химических реакций, происходящих на Венере с минералами, и происходящих изменений во времени, ученые, представляющие Ассоциацию университетских космических исследований, воспроизвели лабораторную эмуляцию горячей и едкой атмосферы планеты.
Происшествия
В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка
В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.
Армия и оружие
Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай
Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Экономика
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
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Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты
Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущеное молоко, следует из материалов Роскачества.
Политика
Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Общество
Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX
Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков «Ведомостям».
Гаджеты
Инсайдер разоблачил фейковые сведения о смартфоне Xiaomi Mi 10 SE
Следует отметить, что эксперт обнародовал невиданный прежде смартфон, на котором видны характеристики гаджета Mi 10 SE.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
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Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
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Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания корью в Якутске не выявлено
Новых случаев заболевания корью на территории столицы республики не зарегистрировано.
Общество
Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию
По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов.