Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

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