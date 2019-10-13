Армия и оружие
РБКСирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
США эвакуируют военных из Сирии
Капитал страны 13:49
Политика
Сын Байдена объявил об уходе из фонда в Китае ради карьеры отца
Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер решил покинуть правление управляющей компании частного фонда прямых инвестиций BHR, которая поддерживается госструктурами Китая.
Известия 16:07
Кино
«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат
В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 10 октября в 09:25
Политика
Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ
У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
БИЗНЕС Online 14:58
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Космос
NASA прервало трансляцию с МКС из-за сообщения о смерти Леонова
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
ФАН 11 октября в 13:31
Происшествия
В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Екатеринбург Онлайн 13:43
Гаджеты
Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей
15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru вчера в 04:01
Экономика
В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Вести.Ru 11 октября в 07:30
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
РБК 10 октября в 09:14
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 11:30
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11 октября в 11:34
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Авто
Geely представила обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня 10 октября в 04:17
Культура
Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М»
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.
Московский Комсомолец 11 октября в 04:07
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru 10:29
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Комментарии