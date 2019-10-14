Армия и оружие

РБКРБКСирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».
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с чего всё началось
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA
 со ссылкой на своего корреспондента.
РБКвчера в 13:19

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Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

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СМИ: Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии

ТАССвчера в 13:24

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБКвчера в 13:19
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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

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Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов.
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В России завершен переход на цифровое вещание

В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
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Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом.
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Аренда квартир в России выросла до докризисного уровня

В исследовании, проведенном «Авито недвижимость», сообщается, в частности, что цена самого востребованного варианта, однокомнатной квартиры, впервые поднялась до уровня августа 2014 года и составила 16 тысяч рублей в месяц.
Местное время (г. Пермь) 01:20
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

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Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил Чезза Уизерспуна в дебютном бою в тяжелом весе. Победный поединок состоялся в Чикаго.
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Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
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Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
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Космос

В NASA назвали новую предполагаемую дату запуска самой мощной ракеты в мире

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Наука

Из лунного грунта впервые получили кислород

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Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
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Футбол

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово».
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Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Sportbox.RU вчера в 18:09
Экономика

S&P повысило рейтинг Грузии до «BB» со стабильным прогнозом

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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК 11 октября в 03:01
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