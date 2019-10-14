с чего всё началось

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

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