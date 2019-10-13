Армия и оружие
РБКСирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».
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Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ
"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 22:12
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Футбол
Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич получил травму в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Уэльса, передает AS.
Газета.Ru 20:30
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Культура
Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров
Музыкант Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.
Вести.Ru 09:17
Общество
Условия выплаты детских пособий могут изменить
В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Газета.Ru 11 октября в 03:32
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Происшествия
Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии
Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
Мойка78 20:02
Армия и оружие
В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Здоровье
В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%
«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:23
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Армия и оружие
Путин оценил вероятность новой холодной войны
Президент РФ Владимир Путин надеется, что новой холодной войны не будет, но в любом случае Россию она затронет в наименьшей степени.
БИЗНЕС Online 07:10
Здоровье
«Стоп суицид»: на Камчатке обсудили проблемы психического здоровья граждан
В Петропавловске-Камчатском завершилась конференция «Стоп суицид», приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья.
Камчатка-Информ 20:00
Технологии
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия 19:30
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Гаджеты
Microsoft добавила на клавиатуру новые кнопки
Две новые кнопки появятся на клавиатуре Microsoft — для эмодзи (Emoji) и работы с Office.
Sibnet Новости 06:39
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Автоспорт
«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии
В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Советский спорт 05:06