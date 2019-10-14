Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия начала переброску на курдские территории

"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", - пишет агентство. Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.
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с чего всё началось
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA
 со ссылкой на своего корреспондента.
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