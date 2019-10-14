Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия начала переброску на курдские территории
"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", - пишет агентство. Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на собственный источник, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:37, Вашингтон
Здоровье
Пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Специалисты рассказали, какие ошибки в домашнем лечении могут помешать устранить кашель и добиться полного выздоровления.
MedikForum.ru вчера в 11:20
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров
Культуромания 10:54
Футбол
Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России
В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru 17:05
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Энергетика
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
Коммерсантъ 18:59
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Армия и оружие
В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции
Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
REGNUM 10:15
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Общество
В Омске прошел экологический митинг против строительства нового завода
Сегодня, 13 октября, в Омске возле СКК имени Блинова прошел экологический митинг, направленный против строительства химического завода по производству фенола.
Om1.ru 08:20
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался на полмесяца раньше в России
Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 17:30
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Здоровье
В Новоалтайске люди вышли на митинг за сохранение местного роддома
Более 300 человек вышли на митинг, организованный КПРФ. Жители Новоалтайска выступают за сохранение роддома в своем городе.
Аргументы и Факты - Алтай 22:13
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Стерлеград 12:30
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия
Забетонированное в полу тело пропавшего мужчины нашли в Брянске
В пол одного из гаражей Брянска было вмуровано тело убитого 57-летнего мужчины, который с сентября нынешнего года пополнил списки пропавших без вести.
Вечерний курьер 06:17
Технологии
Реклама будущего: как цифровые решения удвоили конверсии привычных форматов
Скачок показателей обеспечила синхронизация давно зарекомендовавших себя форматов и последних разработок компании: роликов на радио, медиафасадов и технологии цифровых сообщений, которые "догоняли" пользователя в сети.
ТАСС 11 октября в 05:38
Общество
В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 20:34