Армия и оружие
РБКСирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».
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с чего всё началось
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.РБКвчера в 13:19
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