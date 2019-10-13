с чего всё началось

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии. Как сообщает агентство SANA, «подразделения сирийской армии движутся на север, чтобы противостоять турецкой агрессии на сирийской территории».

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Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».

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Армия и оружие The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

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