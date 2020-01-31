Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Шоу-бизнес В семье жены Андрея Малахова произошло пополнение Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.

Шоу-бизнес Мать футболиста Аршавина объяснила выселение бывшей невестки Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на то, что ее выселяют из квартиры вместе с детьми.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.

Шоу-бизнес Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Здоровье Какие опасные болезни маскируются под климакс Во время климакса снижается общее количество эстрогенов в организме женщины, что провоцирует такие симптомы, как приливы жара, усиленная потливость, головные боли и головокружения.