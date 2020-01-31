Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

РИА Новости15:08

Армия САР нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Армия САР нашла в Идлибе оружие боевиков западного производства

Московский Комсомолец13:38

Сирийская армия обнаружила западную технику у боевиков в Идлибе

РЕН ТВ13:53
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
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Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде.
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Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
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Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
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Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак

Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
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В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
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Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

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Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

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Среди заразившихся есть не только китайцы, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
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