Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Армия САР нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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