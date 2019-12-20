Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
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Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

РИА Новостивчера в 16:59

Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе

Газета.Ruвчера в 14:48

Сирийская армия отбила у террористов первую деревню в рамках новой операции

REGNUMвчера в 19:24

СМИ: сирийская армия проводит военную операцию в Идлибе

Коммерсантъвчера в 17:59

Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба

Российская газетавчера в 18:01

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

RT на русскомвчера в 19:19

СМИ: сирийские подразделения проводят военную операцию в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 18:43
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Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы вчера в 05:24
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Армия и оружие

Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Общество

Названы самые пивные регионы России

Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС вчера в 10:44
Политика

Началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

19 декабря президент России В. Путин проводит традиционную пресс-конференцию.
КузПресс вчера в 05:01
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела

Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Газета.Ru вчера в 07:14
Происшествия

Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Армия и оружие

США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
ТАСС 18 декабря в 18:24
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

Цивилёв наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Накануне губернатор поблагодарил её за труд и вклад в развитие региона, вручив медаль «За служение Кузбассу».
ВашГород.ру вчера в 20:54
Политика

США предупредили подрядчика «Северного потока-2» о фатальных санкциях

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными последствиями" швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток – 2".
РЕН ТВ 18 декабря в 22:29
Политика

Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
РБК вчера в 23:00
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Lenta.ru вчера в 03:24
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Спорт

Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
RT на русском вчера в 07:43
Технологии

В Microsoft заставят пользователей перейти на свой новый браузер

Новый браузер Edge появится на компьютерах с выходом очередного обновления ОС, которое станет доступно с 15 января 2020 года.
Astera 17 декабря в 16:02
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина в СИЗО проведали общественники

REGNUM 00:29
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

В парке Победы нашли труп 17-летней девушки

В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Регион 64 вчера в 23:27
Экономика

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:18
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
Политика

Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
BFM.ru вчера в 05:17
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