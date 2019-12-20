Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Армия и оружие Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Общество Названы самые пивные регионы России Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива.

Политика Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".

Политика Украинский журналист ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.

Экономика Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.

Экономика В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.