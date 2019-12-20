Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
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Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба
Российская газетавчера в 18:01
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Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
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Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
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Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе
После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
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Названы самые пивные регионы России
Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива.
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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
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Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
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Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
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США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике
Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
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IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
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Накануне губернатор поблагодарил её за труд и вклад в развитие региона, вручив медаль «За служение Кузбассу».
Политика
США предупредили подрядчика «Северного потока-2» о фатальных санкциях
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными последствиями" швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток – 2".
Политика
Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Спорт
Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA
«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
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В Microsoft заставят пользователей перейти на свой новый браузер
Новый браузер Edge появится на компьютерах с выходом очередного обновления ОС, которое станет доступно с 15 января 2020 года.
Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Экономика
В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых
В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Политика
Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.