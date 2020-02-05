Сирийские военные установили полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Об этом 5 февраля «РИА Новости» рассказал военный источник. По его данным, сирийская армия окружает три турецких наблюдательных пункта.

Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

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