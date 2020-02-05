Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, заявил РИА Новости военный источник. "Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
США проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Футбол
Sports.ru, каким его видит Дмитрий Тарасов
Бывший игрок «Локомотива» и, возможно, будущий депутат Дмитрий Тарасов считает, что его очень много на Sports.ru.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Здоровье
Эксперт объяснил, почему больницы в Украине будут массово закрываться
Ведомственные лечебно-профилактические учреждения являются государственными и местными органами исполнительной власти для них утверждены тарифы.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политика
Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа
Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Общество
Воды в Симферополе осталось на 100 дней
Воду в крымской столице собираются подавать по графику. Из-за недостаточных осадков питьевой воды в Симферополе осталось на 90-100 дней.
Хоккей
Евгений Медведев объявил о завершении карьеры
Российский хоккеист Евгений Медведев рассказал, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Кино
«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков
Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Общество
Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.
Хоккей
Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Политика
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.