Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, заявил РИА Новости военный источник. "Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
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СМИ сообщили о входе сирийских войск в город Саракиб в Идлибе

РБК15:43

СМИ: сирийская армия вошла в город Саракиб в Идлибе

ТАСС13:29

Военные заставили боевиков бежать из сирийского города

Lenta.ru13:55

СМИ: В Идлибе сирийские военные вошли в город Саракиб

REGNUM13:52

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости13:42

Сирийская армия заняла город Саракиб в Идлибе

РЕН ТВ13:28

Источник сообщил об освобождении армией САР города Саракиб

RT на русском15:36
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Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
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Соединенные Штаты скоро начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
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Авто

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
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РИА Новости 02:40
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Ведомственные лечебно-профилактические учреждения являются государственными и местными органами исполнительной власти для них утверждены тарифы.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 15:12
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Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
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Воды в Симферополе осталось на 100 дней

Воду в крымской столице собираются подавать по графику. Из-за недостаточных осадков питьевой воды в Симферополе осталось на 90-100 дней.
Московский Комсомолец 06:06
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Российский хоккеист Евгений Медведев рассказал, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.
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Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Взгляд.ру 13:40
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В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
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Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
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Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
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Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Kinonews.ru 14:10
Общество

Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.
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Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков

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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
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Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

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Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
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