Сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, заявил РИА Новости военный источник. "Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.

Политика Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Политика Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.

Политика ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.

Общество Воды в Симферополе осталось на 100 дней Воду в крымской столице собираются подавать по графику. Из-за недостаточных осадков питьевой воды в Симферополе осталось на 90-100 дней.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Политика Украина признала неготовность к возвращению Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".

Общество Солдат обязали заплатить за случайный запуск ракет Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с двух военнослужащих 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму осенью 2017 года.

Политика Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.