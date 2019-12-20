Армия и оружие
RT на русскомСирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
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Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Общество
Главврача медцентра ДВФУ Олега Пака восстановили в должности
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Политика
Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз спасения»
На премьеру фильма «Союз спасения» супруга продюсера пришла в голубом платье от дизайнера Марии Белик, которое подчеркнуло округлившийся живот.
Экономика
Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Технологии
Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях
Эксперты рассказали, что верификацию пользователей по номеру телефона можно легко обойти, сообщает «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин назвал самые тяжелые события за годы его президентства
Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Космос
Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути
«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Наука
Почему из всех видов человека выжил только один: массовое истребление
У жителей Евразии до сих пор сохранились следы ДНК неандертальцев, у австралийцев можно встретить ДНК денисовских людей и так далее.
Наука
Эра роботов: как технологии замещают человека
Полноценные роботы, полностью или частично имитирующие человека, начали появляться в век электроники.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Кино
Сериал «Ведьмак» выходит на Netflix
Показ одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года «Ведьмак» стартует на сервисе Netflix 20 декабря, фэнтезийный телесериал основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского.
Политика
Путин напомнил о долге Украины в 3 млрд долларов перед Россией
Путин в очередной раз заявил, что Россия будет сохранять транзит газа через Украину.