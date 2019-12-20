Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
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