Армия и оружие
Народные новостиТри деревни в провинции Идлиб освобождены сирийской армией
Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Отмечается, что силы Дамаска установили контроль над населенными пунктами ад-Дейр аш-Шаркий, Абу Джурейф и Курсиян.
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Отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 50 человек атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо. Под ударом террористов оказались кварталы Рашидин-1 и Баллирамун на западной окраине города.ФАН25 января в 04:32
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Войска Асада вплотную подошли к Маарат ан-Нуману — оплоту боевиков в Идлибе
Евразия Daily25 января в 11:11
Рожин: террористы в Алеппо и Идлибе безуспешно пытаются нащупать слабину в позициях САА
iReactor25 января в 05:24
Рожин: у боевиков в Идлибе нет шансов на победу в войне против армии Сирии
Экономика сегодня25 января в 06:20
Рожин: Турция давит на Россию и Сирию ради прекращения операции в Идлибе
Слово и Дело25 января в 06:19
Джихадисты в Идлибе безуспешно пытаются прорвать оборону сирийской армии
Политическая Экспертиза25 января в 06:12
Военный эксперт Рожин подчеркнул, что борьбу в Идлибе в Сирии ведут религиозные фанатики
Народные новости25 января в 07:20
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Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Здоровье
Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед
Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян
Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
Единоборства
Блэйдс жестко нокаутировал Дос Сантоса
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Экономика
Цены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 27 января 2020 года
Курсы валют сегодня 27 января 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 27.01.2020 установленный ЦБ РФ такой: 61.80 руб за 1 Доллар.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь
"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Происшествия
В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника
По данным информресурсов, трагедия произошла в селе Калиновка. Когда дети катались с горки в карьере рудника, произошло обрушение породы.
Общество
Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Кино
«Золотого орла» как лучший фильм получила картина «Текст»
Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм». «Золотого орла» как лучший фильм получила картина «Текст».
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.