Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиТри деревни в провинции Идлиб освобождены сирийской армией

Сирийская армия освободила три деревни в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Отмечается, что силы Дамаска установили контроль над населенными пунктами ад-Дейр аш-Шаркий, Абу Джурейф и Курсиян.
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с чего всё началось

Армия Сирии отражает атаки террористов в Алеппо и на востоке Идлиба

Отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 50 человек атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо. Под ударом террористов оказались кварталы Рашидин-1 и Баллирамун на западной окраине города.
ФАН25 января в 04:32

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Войска Асада вплотную подошли к Маарат ан-Нуману — оплоту боевиков в Идлибе

Евразия Daily25 января в 11:11

Рожин: террористы в Алеппо и Идлибе безуспешно пытаются нащупать слабину в позициях САА

iReactor25 января в 05:24

Рожин: у боевиков в Идлибе нет шансов на победу в войне против армии Сирии

Экономика сегодня25 января в 06:20

Рожин: Турция давит на Россию и Сирию ради прекращения операции в Идлибе

Слово и Дело25 января в 06:19

Джихадисты в Идлибе безуспешно пытаются прорвать оборону сирийской армии

Политическая Экспертиза25 января в 06:12

Военный эксперт Рожин подчеркнул, что борьбу в Идлибе в Сирии ведут религиозные фанатики

Народные новости25 января в 07:20

Сирия новости 24 января 07.00: ВВС САР атакуют боевиков в Идлибе и Алеппо, САА продвигается в Хаме

ФАН23 января в 23:00
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Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Здоровье

Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед

Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля

Амурская правда вчера в 08:02
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая

Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
РИА Новости 01:00
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Общество

В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян

Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
RuNews24.ru 01:48
Единоборства

Блэйдс жестко нокаутировал Дос Сантоса

Лезги газет вчера в 17:50
Экономика

Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Ведомости 01:49
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ вчера в 04:01
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Экономика

Цены на йод в России резко подскочили

Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
REGNUM 01:10
Финансы

Курсы валют на сегодня, 27 января 2020 года

Курсы валют сегодня 27 января 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 27.01.2020 установленный ЦБ РФ такой: 61.80 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь

"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Народные новости вчера в 23:27
Общество

На Кубани объяснили слова Кондратьева про Мамаев курган

СочиСтрим 01:56
Происшествия

В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника

По данным информресурсов, трагедия произошла в селе Калиновка. Когда дети катались с горки в карьере рудника, произошло обрушение породы.
REGNUM вчера в 22:32
Общество

Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.
УралПолит.Ru 01:09
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Кино

«Золотого орла» как лучший фильм получила картина «Текст»

Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм». «Золотого орла» как лучший фильм получила картина «Текст».
Вести ФМ 25 января в 01:28
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Вестник 01:15
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
РИА Новости вчера в 06:44
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
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