Отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 50 человек атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо. Под ударом террористов оказались кварталы Рашидин-1 и Баллирамун на западной окраине города.

с чего всё началось

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