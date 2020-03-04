Подразделения САА отразили нападение террористических групп на Саракиб в провинции Идлиб, сказал источник. Отбив атаку, правительственные войска пошли в наступление на нападавших, добавил он. Отметим, в Саракибе находится элитное подразделение сирийской армии.

Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе

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