Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаСирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе

Подразделения САА отразили нападение террористических групп на Саракиб в провинции Идлиб, сказал источник. Отбив атаку, правительственные войска пошли в наступление на нападавших, добавил он. Отметим, в Саракибе находится элитное подразделение сирийской армии.
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СМИ сообщили об отражении армией Сирии атак боевиков в Идлибе

РБК11:51

Протурецкие силы дважды пытались атаковать Серакаб

Газета.Ru10:39

Боевики снова попытались отбить у сирийцев стратегически важный город в Идлибе

Lenta.ru07:02

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Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Интерфакс09:21

Сирийская армия отбила атаки джихадистов на Саракиб и перешла в наступление

REGNUM10:04

После ввода военной полиции из РФ в сирийский город Серакаб армия Асада отбилась от атак протурецких сил

Фонтанка.Ру10:04
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

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Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины, предложенный новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

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Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
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Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ

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Новости Брянска 11:09
Политика

Украина захотела экспортировать электроэнергию в Россию и Белоруссию

Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ, заявил глава минэнерго и окружающей среды Алексей Оржель.
Взгляд.ру 09:12
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Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Политика

Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке

Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
ФАН 15:59
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

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Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем 12:43
Общество

Тюмень вошла в лидеры рейтинга умных городов России

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Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия вчера в 20:00
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
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Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета 02 марта в 23:51
Футбол

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити 0:1

Испанский тренер «горожан» Пеп Гвардиола, несмотря на двухдневный перерыв, выставил на матч 1/8 Кубка Англии против «Шеффилда» основной состав, заменив лишь Стерлинга на Рияда Мареза.
REGNUM 14:46
Космос

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
ToDay News Ufa 11:46
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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек

Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Газета.Ru 12:20
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Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье

RT на русском 12:21
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Гус Тиль: «Первая мысль после свистка — мы выиграли. Счастлив, что подарили болельщикам победу»

Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, обыграв в четвертьфинале ЦСКА со счетом 3:2. Со 104-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Российская газета 06:52
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