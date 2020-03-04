Армия и оружие
Красная веснаСирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Подразделения САА отразили нападение террористических групп на Саракиб в провинции Идлиб, сказал источник. Отбив атаку, правительственные войска пошли в наступление на нападавших, добавил он. Отметим, в Саракибе находится элитное подразделение сирийской армии.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины, предложенный новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Политика
Украина захотела экспортировать электроэнергию в Россию и Белоруссию
Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ, заявил глава минэнерго и окружающей среды Алексей Оржель.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Политика
Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке
Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
Тюмень вошла в лидеры рейтинга умных городов России
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Хоккей
Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»
Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Футбол
Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити 0:1
Испанский тренер «горожан» Пеп Гвардиола, несмотря на двухдневный перерыв, выставил на матч 1/8 Кубка Англии против «Шеффилда» основной состав, заменив лишь Стерлинга на Рияда Мареза.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Происшествия
Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье
Футбол
Гус Тиль: «Первая мысль после свистка — мы выиграли. Счастлив, что подарили болельщикам победу»
Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, обыграв в четвертьфинале ЦСКА со счетом 3:2. Со 104-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия