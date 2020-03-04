Подразделения САА отразили нападение террористических групп на Саракиб в провинции Идлиб, сказал источник. Отбив атаку, правительственные войска пошли в наступление на нападавших, добавил он. Отметим, в Саракибе находится элитное подразделение сирийской армии.

Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Общество Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.

Политика Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Биатлон Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России Скандальный актер Алексей Панин изменил свою позицию относительно возвращения Крыма в состав России, заявив об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Экономика Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».