Армия и оружие
Красная веснаСирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Подразделения САА отразили нападение террористических групп на Саракиб в провинции Идлиб, сказал источник. Отбив атаку, правительственные войска пошли в наступление на нападавших, добавил он. Отметим, в Саракибе находится элитное подразделение сирийской армии.
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