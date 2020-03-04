Армия и оружие
ИнтерфаксСирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
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Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей
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Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
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Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
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Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Армия и оружие
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Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян заявила для радиостанции «Говорит Москва», что эта диета является одобренным наукой вариантом питания.
Армия и оружие
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Елизавета II вручила награды в перчатках
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о его взаимоотношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
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