Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

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