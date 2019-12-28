Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
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