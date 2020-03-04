Армия и оружие
Взгляд.руСирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб
Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.
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