Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руСирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб

Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.
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