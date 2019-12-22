Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Известия15:43

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

РБК15:18

Боевики дважды атаковали позиции армии Сирии

ТАСС14:05

Военные сирийской армии отбили атаку боевиков в Идлибе

Газета.Ru15:04

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

RT на русском14:20

Шесть сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в Идлибе

Интерфакс14:16

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе

Российская газета14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Кино

В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»

В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Znak.com 22:15
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета 20:32
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия 19:43
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости 18:27
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Происшествия

Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске

В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
АСТВ 22:31
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Газета.Ru 15:37
Армия и оружие

Первый опытный образец модернизированного Су-34 появится к 2022 году

Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика Сегодня 00:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости 22:06
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК вчера в 04:22
Здоровье

Три правила для оздоровления кишечника назвала врач

Три правила оздоровления кишечника назвала австралийский эксперт Карла Оутс, в специализацию которой входит работа с пробиотиками.
Южный Федеральный 02:33
Происшествия

Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Телеканал 360° 19:55
Общество

Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне

Народные новости 18:18
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Общество

Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи

Возможны деловые встречи или поездки по важным делам, которые принесут вам преимущества.
Московский Комсомолец 14:50
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья

В США провели проверку смартфонов американской и корейской компаний, и выяснили, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
Газета DAILY 12:19
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru 16:26
Здоровье

Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Известия 20:47
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Единоборства

Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну

Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Столица 24 вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное