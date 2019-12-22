Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Известиявчера в 15:43

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

РБКвчера в 15:18

Боевики дважды атаковали позиции армии Сирии

ТАССвчера в 14:05

Военные сирийской армии отбили атаку боевиков в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:04

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

RT на русскомвчера в 14:20

Шесть сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в Идлибе

Интерфаксвчера в 14:16

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе

Российская газетавчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Общество

Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне

Народные новости вчера в 18:18
Политика

ФРГ пыталась отговорить США от санкций против «Северного потока — 2»

Берлин до конца пытался предотвратить санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на МИД Германии.
iReactor вчера в 20:37
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Армия и оружие

Балтийский флот крепнет и развивается

На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Красная звезда вчера в 16:00
Космос

В сети появилось видео посадки корабля Starliner

22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
Портал Поиск вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Sibnet Новости вчера в 22:14
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Радио Sputnik 20 декабря в 13:30
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru вчера в 06:47
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу

Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Комсомольская правда вчера в 10:10
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Энергетика

Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
RT на русском вчера в 04:02
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 21 декабря в 12:35
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Коммерсантъ 00:01
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости вчера в 00:09
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
Политика

В Абакане завершились выборы мэра

REGNUM вчера в 08:29
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Технологии

Xiaomi обвинили в шпионаже

Западный мир регулярно подозревает китайские компании в том, что они занимаются шпионажем для своего правительства.
iXBT.com вчера в 23:43
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Общество

В Петербурге сняли на видео разгрузку судна с «урановыми хвостами»

Говорит Москва вчера в 15:37
Экономика

Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда

Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.
Deita.ru 00:00
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное