Армия и оружие
REGNUMСирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
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Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Политика
ФРГ пыталась отговорить США от санкций против «Северного потока — 2»
Берлин до конца пытался предотвратить санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на МИД Германии.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Армия и оружие
Балтийский флот крепнет и развивается
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Космос
В сети появилось видео посадки корабля Starliner
22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»
Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии
РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу
Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Общество
«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд
На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Энергетика
Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис
На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Происшествия
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
В Абакане завершились выборы мэра
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Технологии
Xiaomi обвинили в шпионаже
Западный мир регулярно подозревает китайские компании в том, что они занимаются шпионажем для своего правительства.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
В Петербурге сняли на видео разгрузку судна с «урановыми хвостами»
Экономика
Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда
Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.