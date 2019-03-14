Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаСирийская армия отразила атаку исламистов в провинции Идлиб

37 фото
Масштабную атаку исламистов на свои позиции в провинции Идлиб отразила сирийская армия 19 января, сообщает сирийское национальное агентство «САНА».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

РИА Новостивчера в 12:25

Сирия новости 19 января 19.30: ожесточенные бои в Идлибе, ИГИЛ атаковало под Меядином

ФАНвчера в 11:30

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

РЕН ТВвчера в 13:14

Сирийская армия отразила атаку исламистов в провинции Идлиб

Красная веснавчера в 12:50

Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

Ореанда-Новостивчера в 12:56

Террористы в сирийском Идлибе воспользовались нелетной погодой для атаки на позиции САА

Слово и Деловчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после гибели людей в пермском отеле

Хакасия-Информ 02:25
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Врач перечислила риски для здоровья при аномальной погоде

При аномально теплых температурных режимах погоды могут обостриться хронические заболевания.
Российская газета 02:21
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Общество

Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные

Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Новые Известия вчера в 23:44
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников

В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
REGNUM вчера в 23:45
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
Гаджеты

Xiaomi урезала цену на самый дорогой Redmi K20 Pro Premium

Компания Xiaomi существенно снизила цену на самую дорогую версию смартфона Redmi K20 Pro Premium.
iXBT.com вчера в 18:17
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub — крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Культура

В Курске открылся «Дом культур»

Новое арт-пространство появилось на 4 этаже курского ЦУМа.
ТАКТ-Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера

Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича, вновь вышла замуж. Ее избранник — греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
Рамблер вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе

Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Московский Комсомолец 01:47
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Финансы

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Взгляд.ру 02:14
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Наука

Что нового в Nature и Science. 19 января

Команда определяет четыре принципа проектирования, которые должны позволить подготовить широкий спектр многозернистых нанокристаллов с контролируемыми границами зерен, открывая новые возможности для исследования эффектов, вызванных дефектами решетки.
Индикатор вчера в 14:47
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости вчера в 06:09
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Хоккей

Гавриков рассказал, как ему удалось договориться со СКА о переходе в «Коламбус»

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, как проходили его переговоры со СКА об отъезде в НХЛ.
Спорт-Экспресс 00:53
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное