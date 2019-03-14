Армия и оружие
Красная веснаСирийская армия отразила атаку исламистов в провинции Идлиб
Масштабную атаку исламистов на свои позиции в провинции Идлиб отразила сирийская армия 19 января, сообщает сирийское национальное агентство «САНА».
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Террористы в сирийском Идлибе воспользовались нелетной погодой для атаки на позиции САА
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