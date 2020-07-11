Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
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В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.В источнике
С чего всё началось
Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе
Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:03
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