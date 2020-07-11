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Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб, где объявлен режим прекращения огня, правительственные войска отразили атаку боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, восемь боевиков нейтрализованы.В источнике
С чего всё началось

Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:03
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В Идлибе около 250 боевиков атаковали правительственные войска

Коммерсантъвчера в 15:40

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Вести.Ruвчера в 15:39

Боевики напали на позиции сирийских войск в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:24

Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:19

В Сирии отбили нападение двух отрядов террористов

Lenta.ruвчера в 15:19

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

ТАССвчера в 15:04

Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:03
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В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новостивчера в 13:32
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новостивчера в 08:26
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъвчера в 10:49
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Постановщик боевых сцен в "Бессмертной гвардии" Дэнни Эрнандес дал интервью Insider, в котором рассказал о кропотливых и трудоёмких четырех месяцах работы с Шарлиз Терон, на протяжении которых обучал её боевым искусствам, прежде чем приступить к съёмкам фильма.
Российская газетавчера в 12:53
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Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новостивчера в 08:15
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru10 июля в 09:52
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