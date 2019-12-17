Армия и оружие
ТАСССирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Политика
Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады
Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Общество
Назван самый криминальный день года
В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.
Происшествия
Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом
Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
Армия и оружие
Китай передал на службу первый китайский авианосец
Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Армия и оружие
Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты
Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
Общество
Нижегородская «умная остановка» показала «провокационное» видео
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Политика
Тимошенко: На Украине наступит африканский голод
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Футбол
«Локомотив» может приобрести двух игроков из чемпионата Греции
Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Футбол
Семак продлит контракт с «Зенитом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшем будущем продлит контракт с сине-бело-голубыми.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Неравенство по зарплате в РФ — 28,8%. Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства, сообщает «РБК».
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Биатлон
Старший тренер российских биатлонистов: лыжи у нас такие, какие есть
Наши сервисёры делают всё, что от них зависит, ну а лыжи у нас такие, какие есть. Французы будут иметь преимущество по такой погоде.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.