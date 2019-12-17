Армия и оружие

ТАССТАСССирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
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В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат

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Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

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Три сирийских солдата погибли при отражении атаки террористов в Идлибе

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Трое сирийских солдат погибли при атаке террористов в Идлибе

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Террористы попытались атаковать сирийский Идлиб

Газета.Ru14:16

Минобороны России: Трое сирийских солдат погибли, 20 ранены в провинции Идлиб

Эхо Москвы14:30
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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

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Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».
Коммерсантъ 14:45
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В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
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Общество

Назван самый криминальный день года

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.
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Происшествия

Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Армия и оружие

Китай передал на службу первый китайский авианосец

Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Деловое.ТВ 09:29
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
РИА Новости 08:24
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Политика

ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
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Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Армия и оружие

Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
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Тема Нижний Новгород 13:25
Общество

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«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
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Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес

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Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
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Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Семак продлит контракт с «Зенитом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшем будущем продлит контракт с сине-бело-голубыми.
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Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Неравенство по зарплате в РФ — 28,8%. Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства, сообщает «РБК».
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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
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Старший тренер российских биатлонистов: лыжи у нас такие, какие есть

Наши сервисёры делают всё, что от них зависит, ну а лыжи у нас такие, какие есть. Французы будут иметь преимущество по такой погоде.
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Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
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