с чего всё началось

ВС Сирии в минувшую ночь отразили два нападения боевиков в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийская армия отразила две атаки боевиков в Идлибе

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