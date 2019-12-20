Армия и оружие
Экономика сегодняСирийская армия отразила две атаки боевиков в Идлибе
ВС Сирии в минувшую ночь отразили два нападения боевиков в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.
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с чего всё началось
Ранее Федеральное агентство новостей выпустило четвертую часть эксклюзивного материала по ситуации в Сирии, в которой журналисты издания рассказали о сети русскоязычных СМИ, поддерживаемой США.Слово и Деловчера в 14:56
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В Сирии правительственные войска понесли потери при отражении атак боевиков
Новостной фронтвчера в 17:49
Потери джихадистов при атаке на позиции сирийской армии в Идлибе составили до 200 человек
Слово и Деловчера в 14:56
Террористы потеряли 200 боевиков во время безуспешных нападений на позиции армии Сирии
Политическая Экспертизавчера в 16:30
Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии
Народные новостивчера в 14:39
Беспилотники боевиков сбросили взрывчатку на позиции сирийской армии в Идлибе
Вести.Ru19 декабря в 14:39
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Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск США
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в канун Нового года предстала в прозрачном платье
В канун Нового года Кристина решила пообщаться с подписчиками на тему праздника.
Политика
Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Футбол
Фергюсон останется у руля «Эвертона» на матч против «Арсенала»
Матч против «Арсенала» состоится 21 декабря, начало — в 15:30 (мск). Читайте также: Анчелотти встретился с владельцем «Эвертона»
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Наука
Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента»
Прошлогодняя критическая статья, авторы которой утверждали, что опровергли зефирный эксперимент, сейчас подверглась критике.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Общество
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Шоу-бизнес
Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Российская исполнительница Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ходе YouTube-передачи «Ходят слухи» рассказала, как на одном из кастингов продюсер, оставшись с ней вдвоем, заставил ее полностью раздеться.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег на Новый год ждёт предложение руки и сердца
Участница поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег недавно призналась, что на Новый год ждёт предложение руки и сердца.
Наука
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.