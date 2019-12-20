Армия и оружие

ТАССТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
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с чего всё началось
Ранее Федеральное агентство новостей выпустило четвертую
 часть эксклюзивного материала по ситуации в Сирии, в которой журналисты издания рассказали о сети русскоязычных СМИ, поддерживаемой США.
Слово и Деловчера в 14:56

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В Сирии правительственные войска понесли потери при отражении атак боевиков

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Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии

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ЦВПС: в перестрелке с боевиками погибли 17 сирийских военных

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Вести.Ru19 декабря в 14:39
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Газета.Ru вчера в 13:57
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Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
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ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
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Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
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Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
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