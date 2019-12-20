с чего всё началось

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

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