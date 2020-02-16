Под контроль САА в ходе боев перешли Кафр-Хамра, Нубболь, Биянун, Хрейтан, Кафр-Даиль, и другие населенные пункты, а также кварталы Лейрамун и Захра. Террористы были также выбиты из Анадана и с восточной оконечности Анаданского плато в провинции Алеппо.

с чего всё началось

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