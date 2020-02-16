Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, сирийский город Алеппо подвергается обстрелам боевиков с территории зоны деэскалации «Идлиб».
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с чего всё началось

Сирийская армия впервые за восемь лет полностью контролирует город Алеппо

Под контроль САА в ходе боев перешли Кафр-Хамра, Нубболь, Биянун, Хрейтан, Кафр-Даиль, и другие населенные пункты, а также кварталы Лейрамун и Захра. Террористы были также выбиты из Анадана и с восточной оконечности Анаданского плато в провинции Алеппо.
ФАНвчера в 12:02

Подробнее о событии

Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо

REGNUM04:34

Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

ТАСС03:02

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБКвчера в 13:39

Сирийская армия после освобождения Алеппо продолжила свое наступление на севере страны

Новостной фронтвчера в 18:58

Освободив Алеппо, сирийская армия тут же начала новую военную операцию

Красная веснавчера в 16:32

Сирийская армия впервые с 2012 года полностью взяла под контроль Алеппо

Lenta.ruвчера в 12:55

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

РИА Новостивчера в 12:08
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Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Актуальные Новости 04:51
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 04:01
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 02:05
Общество

Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
REGNUM 00:32
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Происшествия

У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

У мужчины, ранившего двух прихожан в воскресенье в храме Святителя Николая в Москве, был с собой сверток марихуаны, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 05:24
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 15 февраля в 07:42
Экономика

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 15 февраля в 01:40
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Футбол

Сборная России U20 и «Ротор» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

В матче группового этапа Кубка ФНЛ сборная России U20 и «Ротор» сыграли вничью (2:2). В составе сборной России для игроков не старше 20 лет забивали Иван Олейников и Гамид Агаларов.
Спорт-Экспресс 05:07
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Происшествия

Россиянка назвала себя больной и пообещала проткнуть печень соседу в самолете

Lenta.ru 05:27
Экономика

Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 23:43
Происшествия

Врача в Карачаево-Черкесии побили за грубость к пациенту на костылях

В больнице селения Учкекен Карачаево-Черкесии мужчина напал на дежурного хирурга за грубость по отношению к его другу-пациенту.
Взгляд.ру 03:47
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
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