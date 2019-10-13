Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны. В документе, полученном РИА Новости, говорится о соглашении курдов с сирийским правительством.
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Футбол
Черчесов назвал победу на Евро главной задачей сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей национальной команды является победа на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 15:35
Политика
В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН
В Министерстве иностранных дел России заявили, что США на протяжении последнего времени являются главным неплательщиком в бюджет ООН и видны явные попытки Вашингтона подорвать работу организации.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Авто
Мантуров: на автомобили Aurus поступило 600 предзаказов
Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Давыдов.Индекс 06:29
Наука
Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп
Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика 12:17
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Футбол
В «Валенсии» считают, что Черышев – ключевая фигура сборной России
Пресс-служба испанской «Валенсии» восторженно отреагировала на игру своего полузащитника Дениса Черышева в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против киприотов.
ProstoProSport 16:12
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 11:30
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Технологии
Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты
Как сообщает ToDay News Ufa источник The Bell, запуск собственной криптовалюты Telegram может быть временно перенесен.
ToDay News Ufa 09:54
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
Новейший беспилотник США на испытаниях сдуло ветром
Во время третьего по счету испытательного полета американского беспилотника, XQ-58A Valkyrie, считающегося новейшей разработкой, случился инцидент.
Российский Диалог 04:12
Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.
ТК Звезда вчера в 11:23
Спорт
Кениец Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа.
Народные новости вчера в 08:26