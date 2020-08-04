Сирийская армия понесла потери после столкновений с боевиками в Идлибе
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«Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — отметили в ведомстве. По данным источника ИА Красная Весна в Сирии, вчерашнюю атакую боевиков помогла отразить авиация ВКС России. Столкновения произошли у деревень Тардейн и Ат-Туфахия на северо-востоке Латакии.В источнике
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