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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Сирийская армия понесла потери после столкновений с боевиками в Идлибе

«Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — отметили в ведомстве. По данным источника ИА Красная Весна в Сирии, вчерашнюю атакую боевиков помогла отразить авиация ВКС России. Столкновения произошли у деревень Тардейн и Ат-Туфахия на северо-востоке Латакии.В источнике
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RT на русском

Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:16
РБК

Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации

РБКвчера в 15:39
Известия

Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе

Известиявчера в 15:31
ТАСС

Боевики в Сирии провели несколько безуспешных атак на правительственные силы

ТАССвчера в 16:52
РИА Новости

Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:06
Интерфакс

Сирийская армия понесла потери в боях с боевиками в Идлибе

Интерфаксвчера в 15:02
Царьград

Артиллерия и пулемёты не помогли. Армия Сирии и ВКС РФ отбили наступление боевиков из Идлиба

Царьградвчера в 08:13

В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор2 августа в 06:30
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русскомвчера в 06:30
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru23:03
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT newsвчера в 08:56
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