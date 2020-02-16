Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Отмечается, что это произошло впервые с 2012 года. "Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун", - говорится в сообщении.
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