Армия и оружие
Газета.RuСирийская армия установила полный контроль над Алеппо
Отмечается, что это произошло впервые с 2012 года. "Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Ожесточенные бои с боевиками в Алеппо: армия Асада освободила несколько селений
Sputnik Армениявчера в 07:01
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Еще советуют выключить автоматическое обновление, так как его лучше устанавливать позже, когда уже подтвердилась информация, что обновление стабильное и в нем нет критических ошибок.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Политика
Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции
Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Футбол
«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави
Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Игры
Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Происшествия