Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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