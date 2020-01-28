Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

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