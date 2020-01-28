Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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ВКС России поддерживают армию Сирии в боях против террористов в Идлибе

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СМИ: Сирийская армия вернула контроль над городом Маарет-ан-Нуман на юге Идлиба

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Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.
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Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по Ближнему Востоку является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
ТК Звезда 15:30
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Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Коммерсантъ 01:47
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт 15:25
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
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Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Российская газета 17:08
Интернет

Avast обвинили в продаже данных пользователей большим компаниям

Журналисты заявили, что компания Avast продаёт данные своих клиентов таким большим компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi.
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В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
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Эриксен стал игроком миланского «Интера»

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Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
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Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

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Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
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Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
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В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность приватизации PDVSA

Власти Венесуэлы рассматривают вопрос приватизации нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в чемпионате Турции. Трансфер 28-летнего хавбека согласовал «Коньяспор».
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True Sight про финал The International 2019

28 января прошел открытый показ фильма True Sight про финал The International 2019 между OG и Liquid.
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В мире существует порядка тридцати препаратов, которые используют для лечения нового коронавируса из Китая.
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Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
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РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
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