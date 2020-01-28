Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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Войска Дамаска вошли в город Маарат ан-Нуман в Идлибе

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Армия Сирии вошла в стратегически важный город Мааррет-эн-Нууман

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Сирийская армия вошла в занятый боевиками город Мааррет-эн-Нууман

News.ru09:34
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Путин встретится с Нетаньяху 30 января

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Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

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Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
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Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости 04:01
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В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
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Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Газета.Ru 10:54
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста.
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С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
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В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

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Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
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Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

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ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине

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